¿Despedido de 'Exatlón'? Desde Televisa, humillan a Antonio Rosique y destruyen a TV Azteca

Gracias a tu preferencia🙏🏼, @larosadeguadalupeof🌬🌹 se coloca como lo más visto en su barra de horario🔝📺, tras ser sintonizada por 3.2 millones de personas. ⁣ ⁣ #ContinuamosContigo😇.

