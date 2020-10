Esposa de Arturo Peniche ayudó a Diana Golden a superar su alcoholismo

Ciudad de México.- La actriz colombiana, Diana Goldenberg Jiménez, mejor conocida como Diana Golden, tuvo la oportunidad de recordar aquellos momentos complicados que pasó en su vida por culpa del alcoholismo.

Durante una emisión de El minuto que cambió mi destino, la intérprete de Televisa reconoció que, a pesar de que sigue bebe en ocasiones, ha regulado su consumo de alcohol y confesó que logró aprender la lección.

Tomo de vez en cuando si voy a cenar o si la ocasión lo amerita, pero solo tomo un par de copas de vino, se aprendió la lección, toqué fondo, gracias a Dios y la vida nunca me ha dejado caer", contó la artista.

De igual manera, la colombiana comentó que Gaby Ortiz, esposa de Arturo Peniche, fungió como su terapeuta personal a lo largo de su recuperación, esto tras haber intentando buscado ayuda en otros lugares.

Gaby fue mi terapeuta, a quien le agradezco muchísimo, me hizo entender mi problema. Intenté ir a Alcohólicos Anónimos y me sacaron fotos, no tenía dinero para costar retiros y estuve con otros dos psiquiatras", añadió.