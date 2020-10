¿Herpes? Sofía Castro aparece en Instagram con extrañas ampollas en los labios

Ciudad de México.- Hace algunas horas la famosa actriz mexicana, Sofía Castro, quien también es la hija mayor de Angélica Rivera, de nueva cuenta apareció en redes sociales con ampollas en los labios al igual que pasó hace unos meses.

Mediante sus historias de Instagram, la joven de 23 años lamentó que estos dolorosos fuegos hayan aparecido cuando faltan solo unos días para cumplir años.

No puede ser que traiga la boca así, no puedo del dolor, del ardor, de la comezón", dijo.

Sin embargo, Sofía también aprovechó para dejar en claro que no tiene ninguna enfermedad infecciosa en los labios y que es un padecimiento muy doloroso que sufre desde que era una bebé.

Desde los dos años literal, desde que estoy chiquita la paso mal, no puedo ni hablar, no es exageración, los que sufren esto, me van a entender", comentó.