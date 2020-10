"Iban a casarse": Afirman que David Zepeda llegaría al altar con Daniel Urquiza

Ciudad de México.- La periodista de 48 años, Elisa Beristain, y un amigo de Daniel Urquiza aseguraron que el fallecido estilista, el próximo mes de noviembre iba a llegar al altar junto a David Zepeda de una manera muy pública, sin embargo, el actor de Televisa al final se arrepintió y decidió no casarse haciendo que entrará en una fuerte depresión.

Beristain en la entrevista para TV Notas señaló que Daniel estaba muy enamorado e ilusionado, señaló que no diría nombre del hombre, pues nunca vio a Urquiza con Zepeda, sin embargo, señaló que lo confrontara de frente para mostrarle las pruebas de su relación y le cuestionará porque no lo admite.

Podría interesarte: ¿Se separa? Tras regresar a México, exconductora de TV Azteca habla del divorcio en Instagram

No quisiera señalarlo directamente porque no me consta, es decir, nunca los vi juntos, pero estoy buscando a David para preguntarle de frente y mostrarle lo que tengo, porque no creo que Daniel fuera un mentiroso", explicó la periodista.