"No temo morir": Tras 59 años en Televisa, Ignacio López Tarso deja en shock al lucir así en 'VLA'

Ciudad de México.- El primer actor de Televisa, Ignacio López Tarso, ha preocupado por su actual estado de salud, luego de que el actor apareciera en una entrevista usando un tanque de oxígeno durante el confinamiento que ha mantenido en su casa tras la pandemia de Covid-19,

El actor lamentó hace unos meses que los productores de televisión y cine ya no le dieran trabajo, y que además de ello, por su avanzada edad y la crisis sanitaria no pueda regresar al mundo laboral.

A pesar de que el artista de 97 años siempre se ha mostrado fuerte y con un buen estado de salud, esta vez sorprendió al decirse cansado del encierro y aparecer de esta forma frente a la cámara del programa Venga la Alegría.

A veces me asfixia (la pandemia), a veces necesito el apoyo, la ayuda de un poco de oxígeno. Hoy amanecí un poco falto de aire y me hace mucho provecho, lo voy a tener un buen rato".

Y aunque López Tarso aseguró que no le teme a la muerte, subrayó que todavía tiene muchas ganas de vivir.

No le tengo miedo, sé que va a llegar, no ha llegado, que bueno. Ojalá se tarde todavía, que me deje vivir, porque yo vivo bien, feliz, a pesar de que tengo muchas restricciones por la edad, dieta, mi estómago está delicado".