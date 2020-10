Platanito detalla las fuertes secuelas que le dejó el Covid-19: "Casi me muero"

Ciudad de México.- Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito, padeció Covid-19 hace 2 meses, sin embargo, las secuelas de esta enfermedad lo siguen aquejando.

En una llamada telefónico con el programa Sale el Sol, el comediante detalló que en estos momentos se está recuperando de la miocarditis viral grave que hace que el corazón se inflame y ponga en riesgo la vida.

Además, provoca dolor de pecho, inflamación de vientre y hace que el bombeo de sangre se mucho menor al flujo normal.

El artista aseguró que esto no fue provocado por una reinfección de coronavirus como se especuló, sino que es una secuela directa de su primer y único contagio, aunque aceptó que se dejó de cuidar.

Sí abusé, sí me confié, después de que te dio Covid te puedes volver a contagiar, no hay que bajar la guardia. Yo lo aprendí a base de estar internado en el hospital una semana, casi me muero” dijo el famoso.