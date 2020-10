Tras nueve años soltera, conductora de 'VLA' revela si se volvería a casar

Ciudad de México.- La conductora Anette Cuburú, por medio de su cuenta de Instagram realizó una ronda de preguntas, en las cuales habló de su divorcio y si se volvería a casar.

En su relato menciona que a las 28 años se casó con un ejecutivo de Televisa, sin embargo a los 36 años decidió ponerle fin, lo cual ya es una eternidad para ella.

Claro que me gustaría tener una pareja, los seres humanos debemos de compartir con otra persona y siempre el concepto de la familia ha sido muy importante para mí. No me gusta la gente del medio artístico, me gustaría que se dedicar algo más para poder tener tema de conversación”, escribió.

Por estar siempre con sus hijos cuando eran pequeños, fue la razón por la decidió seguir soltera, sin embargo ahora ya grandes no descarta en volverse a casar.

Estoy soltera porque me di cuenta que mis hijos eran muy chiquitos cuando yo me divorcié y necesitaban a su mamá, para crecer bien, para salir adelante y para estar fuertes como están ahora de mente y de cuerpo, además de que no he encontrado a nadie que me mueva el tapete y que yo diga éste hombre me va a cambiar la vida”, mencionó.