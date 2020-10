Tras salida del chef Benito, Betty revela que les prohíben esto: "No podemos tener contacto"

Ciudad de México.- Uno de los programas que ha sido pedido por los televidentes es MasterChef, mismo que da inicio en algunos días por TV Azteca.

En Venga la Alegría, una de las jueces, la chef Betty Vázquez habló para el matutino sobre el próximo estreno de la emisión culinaria en donde compartirá espacio con el chef José Ramón y Herrera.

Estamos bien contentos de estar con ustedes y compartir los secretitos que van a ir pasando en la cocina".

Sobre sus polémicos vestuarios Betty reveló: "Yo creo que soy una persona que vive al día y si hay moda que me acomoda pues yo me la quedo... y después es cuidarnos mucho, querernos mucho. Yo voy a cumplir 60 años el año que entra y te das cuenta que ya no es vanidad".

Mencionó además que van a haber muchas emociones, porque ellos se llegan a encariñar con los participantes y por eso no los dejan tener tanto contacto con los participantes. Habló de sus compañeros, de cómo es cada uno y hasta de Anette Michel, a quien le dijo que le envidiaba su fihgura y la presentadora le respondió que ella sí cocinaba.

El estreno será el próximo viernes 30 de de octubre a las 7:30 p.m. por Azteca Uno.

Fuente: Vengalaalegriatv