Tras ser maltratada, Lucila Mariscal cuenta cómo es la relación con su nieto

Ciudad de México.- La actriz y comediante mexicana, Lucila Mariscal, se declaró lista para volver a los escenarios con un nuevo espectáculo, además, compartió su emoción por el cambio que ha mostrado su nieto Andrei Hernández.

Durante una entrevista exclusiva para De Primera Mano, la exintérprete de Televisa comentó que este proyecto se presentará en un centro nocturno de la Ciudad de México, aunque aseguró que se atacarán las medidas de higiene.

De igual manera, Mariscal mencionó que su nieto ha tenido una mejor actitud hacia ella, incluso, detalló que esté se encuentra viviendo en otro lugar, trabajando para salir adelante y en una comunicación constante.

Está cambiando por su bien, es por su bien todo, yo lo quiero mucho. Me habla por teléfono de vez en cuando para saber cómo estoy, me ha traído cosas, el otro día me trajo una despensa", destacó la humorista.