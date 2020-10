¿Vetado de TV Azteca? 'MasterChef' confirma despido del chef Benito y revela la grave razón

Ciudad de México.- Luego de muchas especulaciones, al fin TV Azteca lanzó un comunicado oficial explicando la razón por la que el chef Benito Molina no fue incluido en esta nueva temporada de MasterChef México.

A través de un comunicado publicado en sus redes, la televisora confirmó que luego de cinco años de trabajar juntos en otras temporadas, su relación laboral llegó a su fin.

Lee también: Adiós 'Hoy': Tras 20 años en Televisa, conductor los cambia por TV Azteca y se une a 'VLA'

Benito Molina participó en siete temporadas del reality de cocina más famoso de México, y a partir de esa fecha, la incompatibilidad de agendas con la próxima temporada de 'MasterChef' ha resultado en el fin de este ciclo en TV Azteca".

La empresa le deseó suerte en sus próximos proyectos al chef, quien después de ser juez 5 temporadas de adultos y 2 temporadas Jr., ya no volverá a colaborar con ellos por el momento.

El Ajusco aseguró que el chef tiene las puertas abiertas para cuando quiera regresar, aclarando los rumores que apuntaban a que no regresó por tener una mala relación con algunos de sus compañeros o la conductora Anette Michel.

¡Le deseamos todo el éxito del mundo a nuestro querido Chef @benitoysolange! uD83CuDF74uD83DuDD25 pic.twitter.com/P3VNvdWWrk — MasterChef México (@MasterChefMx) October 27, 2020

Podría interesarte: Tras 12 años desaparecida y 'terminar' en el manicomio, actriz de Televisa volvería ¿a TV Azteca?

No obstante, usuarios no pudieron evitar dudar de esta versión y aseguraron que la verdadera razón no la revelarán pero qu esaben que tuvo que ver el mal comportamiento de Benito al aire, pues fue siempre un juez sin filtro que era bastante brutal con los participantes.

Además, otros aseguraron que la 'gota que derramó el vaso' para que se fuera fue la mala relación que tenía con el chef José Ramón Castillo, sin embargo, todas estas son especulaciones.

Se veía venir, la relación entre José Ramón y Benito no fue buena, fue la gota que derramó el vaso para abadonar el reality, supongo el peso caerá sobre Adrián Herrera, veamos que sucede dentro del formato. — El crítico (@ReyCritico) October 27, 2020

Chef Benito despreciando a chachazteca diría cierta loca de foto falsa, ya no sabía si estaba en Acapulco shore con tantos insultos o en un programa de cocina uD83EuDD2DuD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23uD83DuDD25uD83DuDD25 — Rick onuD83CuDFB6uD83CuDFA7 (@Rick1090di) October 27, 2020

Fuente: Twitter @MasterChefMx y @MasTelevisionMx