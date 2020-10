VIDEO: Érika Zaba revela si uno de los integrantes de OV7 gana más dinero

Ciudad de México.- La cantante y conductora de televisión, Érika Zaba, reaccionó a la polémica que envuelve a RBD, ya que se filtró que Anahí es que mejor sueldo percibe de la agrupación y explicó si dentro de OV7 pasa algo similar.

Durante un reciente encuentro con la prensa, la artista pop confesó, en tono de broma, que es la que más dinero del grupo, aunque después aclaró que ella y sus compañeros siempre han recibido la misma remuneración.

Los OV7 siempre hemos cobrado lo mismo, toda la vida, aquí no hay protagonismos, aquí no hay uno más importante que el otro. Me parece que uno cobre más, en nuestro caso, provocaría muchos conflictos", dijo Zaba.