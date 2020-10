Boda en TV Azteca: Tras 'amorío' con Aristeo, confirman que esta atleta de 'Exatlón' se casará

Ciudad de México.- La conductora Laura G hizo una entrevista exclusiva al novio de Ana Lago, Alejandro Santana, para que hablara de su romance con la querida atleta del reality Exatlón.

En esta plática para el programa Venga la Alegría, el joven abrió su corazón para sincerarse y confesar que tiene planeado proponerle matrimonio a su pareja, cuando esta abadone el reality.

Laura estalló de la emoción al ganarse esta noticia exclusiva que pondrá de fiesta a toda la familia de TV Azteca.

Alejandro aseguró que los televidentes que critican a la famosa 'Ave Fénix' no la conocen bien, pues afirmó que es una mujer sumamente amorosa y romántica fuera de las cámaras.

Para finalizar, el novio de Ana confesó que no le importan los rumores sobre que la multimedallista tendría un romance en las playas de Exatlón con Aristeo Cásarez.

La verdad es que, le tengo mucha confianza, yo sé que tiene amistades y no tengo ningún inconveniente y esos rumores no me generan ningún conflicto", añadió.