Camila Cabello conquista a todo Instagram al modelar en exquisito 'outfit'

Estados Unidos.- La querida y talentosa cantante, Camila Cabello, nuevamente ha conquistado a sus millones de seguidores en Instagram enfundada en un exquisito 'outfit' de colores con el que se ha lucido maravillosamente deleitando las pupilas.

Cabello se ha mostrado completamente orgullosa de sus raíces cubanas y lo ha externado al lucir como una con colores llamativos y atuendos que usualmente se ven entre sus ciudadanos, como el paliacate en el cabello.

Pero sin duda lo que ha llamado la atención y que la ha hecho acreedora de miles de halagos fue la manera en la que se lució espectacularmente en unos leggings negros, que se alcanzan a ver levemente y un top anaranjado de tirantes que ha exhibido su vientre plano.

Hermosa", "Eres la mejor, me encantas", "La reina del voto", "Te amo, hermosa, preciosa, mi amor", "Me fascinas", "Preciosa", "Eres la mejor, me inspiras siempre, divina", "Te amo demasiado", "¿Cómo puedes ser tan hermosa?", fueron algunos de los comentarios.