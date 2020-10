Cynthia Klitbo arremete contra quienes se burlan de su relación con Rey Grupero

Ciudad de México.- Cynthia Klitbo en exclusiva para el programa Hoy dejó muy en claro que no va a permitir que se burlen de su relación con Rey Grupero solo porque es unos años menor que ella, arremetiendo con fuerza con esas revistas y usuarios que se rieron y dijeron que no iban a durar.

Yo prefiero que sepan que una mujer de 53 años con un hombre de 36, que no es un niño de 14 no estoy cometiendo un abuso, pesa más de 80 kilos está hermoso y la verdad es que yo no voy a permitir que se haga mofa de mi privacidad, yo decido con quién ando, yo soy dueña de mi vida", aseveró Cynthia.