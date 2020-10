Giovanni Medina hará todo lo necesario para mantener a su hijo lejos de Larry Ramos

Ciudad de México.- Este miércoles 28 de octubre, se esperaba que por fin sucediera la sorpresiva boda entre Ninel Conde y su prometido, Larry Ramos, no obstante, se confirmó que esta acabó siendo cancelada al estar en semáforo naranja en la Ciudad de México.

Por otra parte, el programa de espectáculos, De Primera Mano, reveló que el exesposo de la artista, Giovanni Medina, estaría haciendo todo lo posible para mantener a su hijo, Emmanuel, alejado de la actual pareja de 'La Bombón Asesino'.

En la transmisión televisiva se mostró una moción interpuesta por Medina, pidiendo que su hijo no llegue a estar en contacto con Larry, al menos no hasta que se compruebe que no es una amenaza para la estabilidad psico-emocional del menor.

Según lo revelado, dicho movimiento legal se inició como medida preventiva desde que la pareja de famosos formalizó su compromiso en redes sociales.

