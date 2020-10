Hijo de Pedro Ferriz confiesa haber sido detenido en Estados Unidos por esta razón

Ciudad de México.- Luego de que esta mañana comenzara a circular información en la que se afirmaba que el hijo de Pedro Ferriz, había sido, esta tarde él salió a aclarar todo.

En su mensaje señala que se le aprehendió debido a que tuvo un accidente en el condado de Montgomery, el pasado viernes, luego de que se le ponchara una llanta.

Yo no voy a venir aquí a negarles. Efectivamente, un policía del condado de Montgomery me arrestó el viernes pasado porque tuve un accidente en mi automóvil. Ponché una llanta, perdí el control y acabé pegando con un muro de contención”, dijo.

Tras lo ocurrido menciona que tuvo que pagar una fianza de 500 dólares, la cual tuvo que pagar de su bolsa, con el fin de obtener su libertad.

Me llevó a la cárcel del condado de Montgomery, donde tuve que esperar a que me recibiera un juez. Se me hicieron las pruebas pertinentes, se desestimó el recurso y se me dejó salir pagando una fianza de 500 dólares, la cual pagué de mi bolsillo”, dijo.