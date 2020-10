Integrante de la familia Kardashian confiesa haber dado positivo a prueba de Covid-19

Estados Unidos.- Khloé Kardashian reveló que dio a positivo a Covid-19 durante el avance del nuevo episodio del reality Keeping up with the Kardashians.

Tras las diversas celebraciones por el cumpleaños número 40 de Kim Kardashian, ahora es la hermana menor de la empresaria la que contó que en el transcurso de estos meses padeció coronavirus.

Estamos ansiosamente esperando los resultados de Khloé para ver si lo tiene o no, o sea, mi instinto me dice que lo tiene, solo porque ha estado muy enferma. Y eso me asusta mucho por ella porque me puedo dar cuenta que se está asustando y que la pone muy nerviosa”, confesó Kim en el adelanto.

Acto seguido, Kris Jenner admitió nerviosamente que, tras el diagnóstico, comenzó a llamar a cada doctor disponible para que la ayudaran a sentirse mejor, sobre todo porque en las imágenes se puede ver que Khloé estuvo muy enferma.

Me acaban de decir que tengo corona. He estado en mi recámara. Todo va a estar bien, pero sí ha sido muy feo en los últimos días. He estado vomitando, tengo escalofríos y de repente tengo frío o calor. Sufro de migrañas repentinas, pero este fue el dolor de cabeza más loco. Y no diría que fuera migraña. La tos, mi pecho arde cuando toso”, explica la también madre de True Thompson en el video sobre los síntomas de su enfermedad.

Será hasta este jueves cuando se desvelen por fin todas las dudas sobre la dura batalla que enfrentó Khloé contra el coronavirus, misma que las Kardashian mantuvieron en secreto hasta este momento.

Fuente: Agencia México