Nuevo galán de Chiquis Rivera le responde a 'haters' y niega cometer lavado de dinero

California, EU.- Tras la rotunda separación entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, la ahora expareja ahora busca salir adelante cada uno por su lado, por lo que han preferido dedicarse a sus respectivas carreras.

No obstante, a pesar de encontrarse en medio de un proceso de divorcio, la hija de Jenni Rivera ya presume tener un nuevo amor con el empresario, Jorge Luis Cueva, mejor conocido como Mr. Tempo.

Quien ha llegado a convertirse en el blanco de miles de críticas, no solo por ser presuntamente el tercero en discordia entre Chiquis y Lorenzo, sino que, además, se le ha tachado por cometer lavado de dinero con sus empresas.

Sin embargo, a través de redes sociales, Jorge buscó encarar a los haters al afirmar que todo lo que ha logrado conseguir ha sido por su trabajo, negando que haya logrado toda su fortuna de la noche a la mañana.

Los que me critican y me señalan de lavado de dinero, por ahí leí algunos artículos que me andan investigando, mejor váyanse a ya saben dónde, no es suerte, no pasó de la noche a la mañana, no fue durante la pandemia, esto ya tiene de muchos años", dijo Mr. Tempo.