Odalys Ramírez usa dos anillos de compromiso y Pato Borghetti aclara por qué

Ciudad de México.- La presentadora de televisión, Odalys Ramírez, se enfrentó a las preguntas de sus seguidores de redes sociales y es que se dejó ver dos anillos de compromiso, lo cual desató múltiples incógnitas.

Por su parte, Patricio Borghetti, prometido de Odalys, no tardó en aparecer en la publicación y se sinceró acerca de las sortijas que porta la conductora de Televisa, hecho que disipó las dudas de los cibernautas.

La verdad todavía no (se han cansado), me está presionando para que le dé un tercer anillo. El segundo se lo regalé el 14 de febrero, en un setting", explicó el argentino.

La integrante de Cuéntamelo YA! confirmó la versión de su pareja y confesó que aún no llegan al alta, incluso, lejos de molestarse por el comentario de sus seguidora, se atrevió a bromear con la situación.

Porque el que me dio de compromiso me quedaba grande, entonces, con este como que me amarró", agregó la comunicadora.