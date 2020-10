"Parece 'Enamorándonos'": Pato Araujo da anillo a Zudikey en 'Exatlón' y destrozan a TV Azteca

Ciudad de México.- Luego de un romance de casi dos años, dos atletas del equipo rojo (Titanes) se habrían comprometido ya en Exatlón México y hasta revelaron que la boda podría ser en las playas de República Dominicana y televisada en TV Azteca.

Según información de Just Keyla publicada en el canal Chismépolis, Patricio Araujo le habría entregado el anillo de compromiso a Zudikey Rodríguez luego de haber empezado un polémico romance tras el divorcio de la velocista en 2018.

Lee también: Tras fracaso en TV Azteca y caer en coma, exacadémico hace esto en 'Hoy' y arrasa en Televisa

Al parecer ya está todo listo para la boda de Pato y Zudikey. Pato ya le dio el anillo a Zudikey Rodríguez. Según información de la 'Reyna de los Spoilers' la boda ya es un hecho e inclusive será televisada y contará con la presencia de familiares de Pato y Zudikey".

Crédito: Just Keyla

Este rumor desató una ola de críticas, pues usuarios seguido comparan la competencia del Ajusco con el controversial Enamorándonos, el cual salió del aire hace unos meses.

Incluso, ya hasta se rumora que la pareja podría coronarse como los ganadores. Aunque hay quienes sostienen que sí se lo merecen por ser de los más fuertes en la temporada, otros vaticinan que "podría haber algo planeado en la misma producción".

No les extrañe que en este circo que ha montado la producción de 'Exatlón México', Pato y Zudi terminen siendo los ganadores de la temporada, pues son de los más fuertes. Igual ojalá no amañen todo para que lleguen a la final", relatan en el canal.

Podría interesarte: "Chin... a su ma...": Sin delicadeza, Érika Buenfil habla de su despido de Televisa y su reacción Crédito: Reyna de los Spoilers

Según la youtuber, Pato ya había manifestado desde el comienzo del reality querer casarse con Zudikey en Exatlón, lugar donde surgió su amor: "Seguramente la producción se encargará de todos los costos".

Esta boda sería una de muchas cosas que no le ha gustado al público durante esta temporada de Titanes vs. Héroes, pues algunos aseguran que han sido más los escándalos que las buenas competencias. Crédito: Just Keyla

Una boda televisada en medio de inconformidades y críticas de parte de la audiencia tal vez no sería una buena estrategia en estos momentos, sin embargo, aún permanece en calidad de rumor y seguro causará conmoción de ser confirmada.

Esto opinaron usuarios:

Puro rating... qué mal que 'Exatlón' se convierta en 'Enamorándonos'".

Esto es una competencia, no 'Enamorándonos' para que se anden casando".

Ojalá sean justos y no meta mano la producción... me huele raro esto".

Fuente: Chismépolis y Just Keyla