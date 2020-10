¡Qué bárbara! María León alborota corazones al lucirse en tremendo 'outfit' de ropa deportiva

Ciudad de México.- La reconocida y aclamada cantante mexicana, María León, causó gran revuelo y alboroto en redes sociales al compartir una increíble fotografía en la que aparece haciendo derroche de la espectacular e inigualable belleza que siempre la ha caracterizado.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que la intérprete publicó la instantánea en la que se le aprecia posando a la cámara más cautivadora que nunca mientras luce su flexibilidad en un tremendo atuendo de ropa deportiva, con lo que sin duda hizo suspirar a más de uno.

En esta cuarentena he tenido rachas de todo tipo en cuanto al entrenamiento, al principio descansé mucho, después empecé a entrenar muy duro y me descansaron obligadamente por el desgarre en mi pierna cuando pude regresar... me costó mucho trabajo retomarlo", escribió la famosa.