Tensión en Televisa: Paul Stanley explota en 'Hoy' por preferencias con Galilea Montijo

Ciudad de México.- Paul Stanley, el cómico y querido conductor de Hoy, en pleno programa en vivo no ha podido contenerse ha 'estallado' en contra de la producción de Televisa al notar la preferencia que le dieron a Galilea Montijo durante una de las dinámicas.

Durante la dinámica, 'El Manotazo de Hoy', Stanley le ganó a Galilea, pero al no saberse un verso completo no se la tomaron por correcta dándole la oportunidad a Montijo, quién tampoco cantó un verso y aún así se la dieron por buena, algo que no le pareció y lo externó en pleno en vivo.

No, cantamos lo mismo, cantamos lo mismo, lo mismo lo mismo", se quejó Paul. "Bueno, dame, yo no puche", respondió ante su queja.

Al final ambos terminaron llenos de harina ya que sugirieron que al haber cantado la misma canción y la misma cantidad de versos, llegaron al acuerdo de que cada uno se darían un golpe con la gran mano llena de harina.

Fuente: YouTube @Hoy