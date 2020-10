Tensión en TV Azteca: Integrante de 'VLA' sufre doloroso accidente y preocupa a fans

Ciudad de México.- El famoso actor y conductor cubano, William Valdes, preocupó a sus miles de seguidores de redes sociales pues hace unas horas informó que había sufrido un doloroso accidente.

Mediante sus historias de Instagram, el querido integrante de Venga la Alegría informó que se había doblado el tobillo y que estaba sufriendo un intenso dolor.

Te podría interesar: "Chin... a su ma...": Sin delicadeza, Érika Buenfil habla de su despido de Televisa y su reacción

Me doblé el tobillo, me duele mucho, ya me puse hielito", comentó el cubano.