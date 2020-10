Tras 50 años en Televisa y sentir cerca la muerte, actor de 'Vecinos' confiesa esto en 'Sale el Sol'

Ciudad de México.- El querido actor de Televisa, César Bono, dio una importante noticia en el matutino Sale el Sol luego de que encendiera alarmas hace unos meses al declarar que ya sentía que estaba próximo a morir pues su salud había estado deteriorándose y no tenía trabajo.

El histrión de 70 años, quien tiene 50 años de trayectoria artística en la barra cómica del canal de Las Estrellas, reveló que tras padecer depresión, ocho infartos cerebrales y una pandemia, no ha sido fácil salir adelante pero está listo para regresar los escenarios.

Tras revelar que sufría las secuelas de los ocho infartos que le dieron, principalmente en su movilidad, aseguró que ahora se siente mucho mejor y recuperó las ganas de vivir.

Es muy lenta la recuperación. Las secuelas que te deja ese infarto son muy grandes. Volver a depender de tu familia aunque sea con mucho amor. No es que estuviera triste pero sí muy desesperado de no poder recuperar lo que había perdido con los infartos. Empecé a ver cambios, no tanto en mi movilidad pero sí económicos y laborales".