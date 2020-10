Tras dejar Televisa y desfigurar su rostro, famosa actriz vuelve a TV Azteca y se une a 'VLA'

Ciudad de México.- La mañana de este miércoles 28 de octubre el elenco de Venga la Alegría recibió en el foro del programa a una persona muy especial: La actriz y conductora, Verónica Macías, acudió como invitada.

La famosa intérprete formó parte de Televisa por varios años y en esta empresa tuvo la oportunidad de formar su carrera como actriz en melodramas como Carita de Ángel, Cómplices al rescate, Volver a empezar, entre otros.

También lee: "Chin... a su ma...": Sin delicadeza, Érika Buenfil habla de su despido de Televisa y su reacción

Sin embargo, hace unos cuantos meses Verónica se integró a la familia de TV Azteca y rápidamente consiguió su propio programa. La famosa fue eligida para conducir la segunda temporada de Ponle de noche de A+, que finalmente fue cancelada por el bajo rating.

Además, meses atrás Macías recordó el accidente que desfiguró su rostro, explicando que sufrió un desmayo y el golpe causó que su pómulo se hundiera.

También lee:

Hace tres años fui a un restaurante y no me cayó bien la comida, vomité toda esa noche, me puse muy mal, vomité tanto que en la mañana que me levanté, me desmayé y me pegué tan fuerte en el piso, que se me hundió el pómulo", contó.