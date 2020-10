Tras divorcio, actriz de Televisa exhibe traición de Atala Sarmiento: "Todo salió en 'Ventaneando'"

Ciudad de México.- La actriz de Televisa, Mayra Rojas, contó en entrevista con la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda cómo se hizo público su divorcio de su exmarido, el actor Octavio Burgueño.

La también conductora se sinceró con Mara y contó que descubrió una infidelidad de su ex luego de 10 años casados y aunque trataron de salvar la relación, esto ya no se puedo. Además, exhibió a la exconductora de TV Azteca Atala Sarmiento, al asegurar que al día siguiente todo estaba en Ventaneando.

Ya empezaba un rollo de 'Estás gorda, no te ves bien'. Esto que empieza a minar tu autoestima. Nunca faltó a la casa, nunca dio indicios de nada. Todo era un matrimonio perfecto pero me empezaba a dar mucha guerra".

Rojas, hermana de la fallecida actriz Lorena Rojas, contó cómo descubrió la infidelidad de su ex.

Yo fumo. Cuando voy a buscar cigarros a su estudio, los agarro, lo prendo y toco la computadora. Esta se prende, yo veo y sorpresa con lo que me encontré. Unas cartas de amor que obviamente no eran para mí".

"En ese segundo pegué el grito, él bajó y me dijo que si cómo me atrevía. Me inventó que estaba escribiendo un libro. Empezamos con terapia supuestamente para salvar la relación pero no había nada que salvar", dijo.

La actriz confesó que luego de que no lograra rescatar su matrimonio, estaba destrozada porque su "concepto de familia maravillosa se le desmoronó". Al separarse, su hijo Fabián, a quien adoptaron juntos, tenía un año y medio. También tuvieron a una hija biológica, Ivana.

La conductora señaló que todos los detalles sucios de su divorcio fueron ventilados en Ventaneando ya que, en su estado vulnerable, le contó todo a Atala Sarmiento, quien en 2018 dejó TV Azteca y hasta ahora sigue vetada.

Un día me subo al avión hecha pedazos, me encuentro a Atala Sarmiento y le escupo toda la sopa. Al otro día en 'Ventaneando' el divorcio de Mayra así con foquitos. Pedrito Sola y Pati Chapoy lo hicieron pedazos. No era la manera pero era real".

Finalmente, la actriz aseguró que en la actualidad él es un gran papá y tienen una buena relación pero que pese a ser una gran figura paterna para sus hijos, "es un pésimo marido".

Fuente: Canal de YouTube de Mara Castañeda