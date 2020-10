Tras perder pierna, Daniella Álvarez, exMiss Colombia, vuelve a andar en bicicleta

Bogotá, Colombia.- La modelo colombiana, Daniella Álvarez, se encuentra pasando por momentos difíciles, pues en junio de este año perdió parte de su pierna izquierda.

Pese a todas las adversidades, la ganadora de Miss Colombia 2011-2012 se niega a rendirse, tal y como lo demostró con un video que publicó en Instagram, en el que se muestra practicando bicicleta.

¡Dios me demuestra que no hay imposibles cuando hay ganas y voluntad ! Eso sumado al amor de la familia que especialmente en momentos difíciles nos ayudan, nos motivan y nos impulsan para salir adelante.”

Hace muchos años mi Papá me dio este empujoncito para aprender a montar bicicleta y hoy me lo da mi hermano Ricky. Gracias Dios, nada me hace falta gracias a tu amor incondicional. Ricky, te amo”, escribió al famosa.