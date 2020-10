¿Vetada de 'Hoy'? Tras traicionar a TV Azteca y 'VLA', Tania Rincón da dura noticia en Televisa

Ciudad de México.- La conductora Tania Rincón al fin terminó con los rumores de si se integra o no al programa Hoy luego de haber abandonado Venga la Alegría y TV Azteca para unirse a Televisa.

La presentadora, quien terminó la primera temporada de Guerreros 2020, programa producido por Magda Rodríguez, reveló en exclusiva para las Estrellas si se integrará o no al equipo de conductores del matutino.

Tras agradecer las muestras de apoyo de sus fanáticos, quienes piden verla como presentadora titular en el programa que lleva al aire más de 22 años, también dirigió unas palabras a Magda Rodríguez.

Agradezco infinitamente que el público se manifieste de esa manera tan linda conmigo en 'Hoy' y que me vean como candidata para estar ahí pero creo que el equipo de 'Hoy' está muy completo y yo estoy más que agradecida que Magda y Andrea Rodríguez me hayan invitado para hacerme un baby shower", declaró.

Tania confesó que la pasó muy bien en el baby shower que le organizaron mientras se prepara para la llegada de su hija Amelia, sin embargo, aseguró que nunca le ofrecieron conducir Hoy, por lo que la idea queda completamente descartada.

Todos, son un amor, me sentí súper bien, me sentí súper contenta, de verdad haciéndome sentir su cariño pero la verdad es que ni hay planes ni se tiene en el mapa, ni es que ya me hayan hablado para que esté en 'Hoy'. Tuvieron a bien hacerme este detalle pero de eso a que ya sea la próxima conductora de 'Hoy' no, estamos lejos de eso", apuntó.

Luego de que se dijera que en su visita al programa entre ella y las conductoras Galilea Montijo y Andrea Legarreta hubieron algunos roces, comentó que está cansada de que en los medios siempre se trate de enemistar a mujeres.

Es desgastante desde el sentido de que de alguna madera estamos viviendo una revolución de género en nuestro país donde las mujeres estamos luchando por tener igualdad, seguridad por tener cosas tan básicas en el día a día que me parece luego terrible que entre propias mujeres nos conflictúan y nos confrontan y que digan que hay enviada, que no me recibieron bien", sentenció.

La originaria de Michoacán finalizó elogiando a Galilea y a Legarreta, asegurando que solo puede decir cosas buenas de ellas.

Son una verdadera institución en la conducción en la comunicación y cada que yo he pisado el foro de 'Hoy' desde el primer día que me invitaron me han tratado espectacular o sea son lindas personas, son amables, son generosas, son sencillas, son buena onda, son cálidas y no tengo nada malo que decir de ellas".

Fuente: Las Estrellas e Instagram @taniarin