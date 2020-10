Amigo de Jawy Méndez explica por qué besó a Manelyk en 'Acapulco Shore'

Ciudad de México.- Durante una entrevista para el canal de YouTube Vaya Vaya TV, Jibranne Bazán más conocido como Jey Bazán, recordó su experiencia en la séptima temporada de Acapulco Shore y contó varios detalles al respecto.

A lo largo de la plática con Gerardo Escareño, el influencer habló de un video sin censura que MTV compartió en redes sociales, en el cual se le aprecia mientras le da un beso a Manelyk González en medio de una dinámica.

¿Cómo no me voy a sentir incómodo? Imagínate besar a Mane enfrente de Jawy, yo te lo juro que no me acuerdo, no me acuerdo quién me dijo que había besado a Mane", mencionó la estrella de reality show.