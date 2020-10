Arath de la Torre 'destroza' a Ninel Conde por llegar al altar en plena contingencia: "Hay que ser prudentes"

Ciudad de México.- Pese a todo el drama y el desmantelamiento del lugar que había rentado, Ninel Conde, logró llegar al altar con Larry Ramos en plena contingencia, algo que reprobó el actor Arath de la Torre en pleno programa en vivo de Hoy con comentarios en el que 'destroza' a la cantante tachándola de imprudente.

Yo creo que no es prudente realizar una boda en estos momentos, ahora sí las autoridades tienen la razón, porque creo que hay que cuidarnos, hay un brote muy importante, en Europa hay confinamiento, hay que cuidarnos y ni siquiera es de buen gusto ahorita casarse, bien por el señor Víctor Hugo, muy bien", dijo el actor.

Tras esto Galilea Montijo trato de hacerle ver la situación por el lado de Conde y sus sentimientos, aclarando que entendía el punto de Arath, asegurando que pudieron haberse casado con una muy pequeña reunión invitando simplemente a los familiares cercanos y dando la exclusiva a quién quisiera para que la viera el público.

El reconocido actor de Televisa después de escuchar la opinión de Montijo y el resto del elenco de Hoy, felicito a los recién casado sin dejar de resaltar que no se debe bajar la guardia y evitar reuniones grandes pues es una situación difícil y hay que cuidarse, pero para restar tensión concluyó su pensamiento con la broma de que él no creía que la novia que se vio era Ninel y que solo fue un doble de señuelo.

Pero pues felicidades, lo lograron pese a la pandemia, pero sí hay que tomar medidas, no hagan reuniones de más de dos personas, una persona", resaltó antes de bromear: "Pero, para mí que no era Ninel, era un doble, ¿ustedes que opinan?... Yo digo que no es Ninel", concluyó entre risas.