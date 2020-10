¿Cancelará su boda? Sofía Rivera Torres advierte pasar por momentos difíciles

Ciudad de México.- Actualmente, Sofía Rivera Torres y su prometido, el conductor de Qué Importa, Eduardo Videgaray, están por ser la próxima boda de la farándula, no obstante esta podría correr riesgo.

Esto, luego de que la también conductora compartiera un mensaje a través de un post de Instagram, donde la famosa comentó estar pasando por momentos muy extraños en su vida, pues ha pasado por bellas situaciones, pero también algunas tristes.

He estado llena de emociones y sin poder apagar mis pensamientos. En las noches doy vueltas yendo de una idea a otra hasta que, sin saber cuándo fue, caigo rendida", escribió Sofía.

A pesar de todo, Sofía agradeció todo lo bueno que tiene en la vida, pues sigue emocionada por casarse con Videgaray, quien la ha apoyado en cada momento donde se ve abordada por la melancolía.

También estoy agradecida con el amor de mi vida que en todo momento me da su mano, me presta su pecho para llorar y después me saca una sonrisa", señaló.