Diego Verdaguer reacciona a la 'indirecta' de Amanda Miguel en Instagram

Ciudad de México.- El cantante Diego Verdaguer, mediante una entrevista reaccionó a la foto de Amanda Miguel, en la cual se le vio mostrándose como nunca ante la cámara.

Y es que debido a la pandemia ambos se encuentran separados, por lo que a través de redes sociales se mandan indirectas, la cuales en ocasiones se las responden directamente.

Podría interesarte: ¿Vetada de 'Hoy'? Tras traicionar a TV Azteca y 'VLA', Tania Rincón da dura noticia en Televisa

La vi, a mi me pareció que estaba muy guapa, pero yo no le dije nada, se lo digo por teléfono, no tengo que estar escribiéndolo en Instagram”, recalcó.