'El Burro' Van Rankin, exconductor de 'Hoy', presenta a sus hijas su nueva hermana

Ciudad de México.- Magda Bleizeffer, esposa de Jorge 'El Burro' Van Rankin, mediante su cuenta de Instagram compartió que sus hijas ya conocieron a su nueva hermana Carlota, mediante un video.

Fue mediante sus historias, donde las menores se mostraron emocionadas de ver a la bebé, la cual pensaban que tardaría en llegar, luego de que su papá les informara que no tenía fecha de salida del hospital.

Cabe mencionar que apenas el día de ayer, el presentador informó que el nacimiento de Carlota había sido un milagro, tras un pequeño inconveniente con el cordón umbilical.

Sucedió algo que me dijo el doctor que es impresionante y sí se los voy a platicar. Me dijo que en 20 años sólo había visto tres casos de lo que pasó ayer y es que salió con el cordón hecho un nudo, no enredado ni nada", explicó.