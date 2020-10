"Es igualita": Piden que Belinda interprete a 'La Tigresa' en la bioserie

Ciudad de México.- Luis Felipe García, sobrino de Irma Serrano, mejor conocida como 'La Tigresa', explicó los momentos de angustia que vivió a causa del Covid-19 y compartió detalles acerca de la serie autobiografía de su tía.

Durante una entrevista exclusiva con Ventaneando, Luis Felipe reconoció llegó sentir temor por el hecho de que pudo haber contagiado a sus papás y a la exactriz mexicana, quienes son parte de la población vulnerable al virus.

Lee también: Tras dejar TV Azteca por Televisa y drástico cambio, actriz confiesa que se separó de su esposo

Durante el lapso en el que me hice los estudios y ellos me entregaban los resultados, sin temor a equivocarme, te puedo decir que es el miedo más grande que he tenido en mi vida", comentó.