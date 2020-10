Integrante de 'MasterChef' da un adelanto de lo que será la emisión sin Benito Molina

Ciudad de México.- El chef Adrián Herrera, mediante una entrevista para el portal de espectáculos TV Notas, dio un adelanto de los que se vendrá en la nueva temporada de MasterChef.

En su relato, el juez menciona que este proyecto será un reto ya que no tendrán actividades de campo por cuestiones de la pandemia, sin embargo tienen otros planes para divertir a las personas.

La verdad, me siento bien. No cabe duda de que esta temporada será un doble reto, porque ya no tendremos las competencias de campo por la Covid-19, entonces nosotros, como producción, tendremos que encontrar las herramientas necesarias para que el público se divierta”, dijo.