Mario Bautista desmiente en 'Hoy' agresión a reportera de EU: "Le mando un beso"

Ciudad de México.- Mario Bautista sigue en la polémica, y luego de ser acusado de supuestamente haber abusado de unas fans, lo cual nunca se comprobó, ahora se defiende de los señalamientos de una reportera de Estados Unidos.

Esta mujer aseguró que el cantante la maltrató para despojarla de su celular debido a que lo grabó saliendo de un hotel con una amiga.

Estaba yo en Los Ángeles, estaba en un hotel, estaba saliendo de un hotel, y pues grabarme es como que no tiene sentido, entonces yo volteo y con todo el gusto del mundo es como: ‘oye mi amor, te doy la entrevista, pero sabes qué, eso sí está súper incómodo, que grabes ese tipo de cosas porque siento que no va, te doy la entrevista aquí estoy’”, contó el cantante en entrevista para el programa Hoy .

Acto seguido, el influencer relató que la reportera se resistió a borrar el material.

(Ella me dijo), ‘pero esto ya es de mi posición’, (y yo le respondí), ‘pero estás grabándome a mí, o sea, entiendo que es tu trabajo, entiendo que eres reportera, te doy tu entrevista para que te vayas feliz y te vayas bien’, entonces empezamos a platicar y pues llegó un momento en que, o sea, llevábamos 15 minutos platicando, entonces fue como (que lo pensé) y pum (se lo quité), y estaba desbloqueado y dije ¡uy!, pin, pin, lo borré (el video) y se lo entregué (el celular) automáticamente, y le dije: ‘espero que entiendas que no lo hice de mala gana’”.

Para finalizar, Mario se defendió de su acción asegurando que la periodista violó su intimidad y nunca la agredió.

Le dije: ‘mi amor vamos a hablar, entiende que somos personas, o sea, yo te estoy dando respeto a ti, tú dámelo a mí, sabes te estoy dando la conciencia de que no esté bien lo que estás haciendo, pero eso no esta bien porque es algo privado, personal y está incómodo que tú lo tengas’. Ya… no pasó nada, le mando un beso, es más, me cayó hasta bien”.