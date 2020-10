Marysol Sosa, hija de José José, habla de su regreso a la música y cómo lo combina con su maternidad

Ciudad de México.- La hija de José José, Marysol Sosa, mediante una entrevista con el portal de espectáculos TV Notas, habló del festejo de los dos años de hija Elena, los cuales se los celebraron con una pequeña reunión, debido a la crisis sanitaria.

Fue donde aprovechó para hablar de cómo ha vivido su maternidad, así como su regreso a la música, y cómo lo combinará con el cuidado a sus hijos.

En su mensaje, menciona que hasta el momento, no ha cambiado nada con su regreso a la música, pues su esposo también la apoya en todas sus decisiones.

La verdad es que no ha cambiado nada en casa, pues sólo trabajo por unas horas y no lo resienten mis hijos; Elena es una niña muy feliz, no reclama nada y no me pide salir, y cada que me voy le digo que se quedará con papá y me responde: ‘Bye’. Se queda contenta en su mundo, con sus juguetes”, indicó.