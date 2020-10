'MasterChef': Él es el esposo de Anette Michel y de esta forma se gana la vida

Ciudad de México.- Actualmente, Anette Michel es una de las presentadoras más reconocidas de la televisión mexicana y, aunque se sabe mucho de su carrera, no es frecuente que ella comparta detalles sobre su vida personal.

En el año 2001, la conductora decidió dar el siguiente paso y llegó al altar con Jorge Luis Piña; no obstante, el matrimonio no dio frutos y encontró una segunda oportunidad con Gregorio Jiménez años después.

El esposo de la comunicadora de TV Azteca es un empresario con un gusto por la moda y el arte y ha sido director de Swarovski México, con quien Anette procreó a su hijo Nicolás e inició su etapa como mamá.

Todo ha sido muy fácil con él y cuando me planteó su deseo de ser padre, no lo pensé, él lo merecía, es un hombre valioso y no me equivoqué en tomar la decisión", declaró la actriz para ¡HOLA! en 2012.