¿Se llevan mal? Yusef Farah habla de la rivalidad con los rojos en 'Exatlón'

Ciudad de México.- A lo largo de una transmisión en vivo para las redes sociales de TV Azteca, Yusef Farah compartió múltiples detalles de su nueva experiencia en Exatlón México y habló sobre su vida personal y deportiva.

Durante el Facebook Live, el exjudoca mexicano fue cuestionado por una usuaria con respecto a la rivalidad que existe con Titanes (equipo rojo), por ello, reveló que le gustaba competir con Aristeo Cazares y Heliud Pulido.

Mis duelos favoritos eran con Heliud y con Aristeo, porque los dos son muy rápidos, son lo más rápidos del equipo de Titanes. A mí me gustaba tratar de llegar igual o que no me sacaran mucha ventaja", comentó Farah.