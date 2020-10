Televisa 'hunde' a TV Azteca: 'Hoy' pone a temblar a 'VLA' y lo destroza de esta manera

Gracias a tu preferencia, @programahoy☀️ se coloca como el matutino de revista más visto en TV abierta🔝📺, fue sintonizado por 1.01 millones de personas. ⁣ ⁣ #ContinuamosContigo para que inicies tus mañanas con buen humor🤩.⁣ ⁣ #Televisa #ConLasEstrellas #LasEstrellas #ProgramaHoy #Entretenimiento #RevistaMatutina #Diversión #Risas #matutino⁣ ⁣ ⁣@galileamontijo @andrealegarreta @negroaraiza @burrovan @paulstanleyd @marisolglzc @andy_escalona @pedroprietotv juanjoseorigel @lambgarcia @figuerolas

