¿Televisa no deja? Arturo Carmona revela si ha tenido problemas para pagar la renta

Ciudad de México.- El famoso conductor del programa Hoy, Arturo Carmona, recientemente habló acerca del pleito que existe entre Alex Ibarra y su exesposa, Mar Milla, pues se conoce que el vive en uno de los departamentos pertenecientes a la familia del actor.

En su reciente encuentro con los medios, el presentador de Televisa, señaló que le ha estado pagando renta a la señora Julissa, quien es madre de Alex, esto luego de que la madre de Mar acusara a Carmona de estar viviendo de a gratis en el edificio.

Yo creo que lo que ella dijo fue que yo no le pagó renta a Alejandro, pues porque no es de Alejandro donde yo vivo, es de Julissa, a mi el contrato me lo hizo Julissa y le pagó a ella que es dueña de todo ese lugar", dijo.