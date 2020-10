Tras desaparecer de Televisa y con su esposo en la cárcel, actriz rompe en llanto y confiesa esto

Ciudad de México.- Tras estar 12 años desaparecida de las telenovelas, la talentosa actriz de Televisa Yadhira Carrillo reapareció en una transmisión en vivo que tuvo con fans en el canal de YouTube de Tlnovelas para la sección 'Cuando grababa'.

La actriz ha tenido un año muy difícil pues además de la mala economía durante la pandemia, su esposo Juan Collado sigue encarcelado y ella ha luchado contra la depresión e incluso el síndrome de Ménnière tras sufrir una crisis en el oído izquierdo que le hizo perder la capacidad de escuchar los sonidos por tanto estrés.

Carrillo lucía más guapa que nunca en la transmisión y platicó de todo un poco, empezando por cuando grababa la telenovela Rubí, la cual fue protagonizada por Bárbara Mori en 2004: "Nos dábamos unos cachetadones Bárbara Mori y yo. Esas nos las dábamos en verdad y dolían. El director (Benjamín Cann) nos decía: 'Una bien dada o una mal dada y serán muchas", recordó.

Al hablar de su posible regreso a los melodramas, no se opuso y confesó:

Sí tengo ganas de regresar a las novelas porque es como una adicción... cuando sientes que la gente lo quiere tanto... No lo he descartado".

Yadhira habló del increíble maestro que fue para ella el fallecido productor Ernesto Alonso: "Fue mi padre artístico porque me dio los mejores personajes protagónicos que he tenido", dijo.

La actriz contó una anécdota de cuando grababan Palabra de Mujer, revelando que Edith González le robó su vestuario y eso la hizo sentir muy mal, pues ella misma lo había escogido a su gusto un día antes con los de vestuario.

Finalmente, estalló en llanto en plena transmisión luego de una reveladora confesión: "Pasaba 18 horas al día llorando. Todas las escenas eran de llanto. Era un desgaste brutal (...) Tienes que aprender a llorar cuando el director pide que llores", dice mientras le corren lágrimas por las mejillas, comprobando sus grandes dotes actorales.

Este es un llanto de ahorita rápido de platicar pero cuando tienes que sostener un llanto muy largo, dramático y brutal de repente hay corte y pasas a la otra escena. El cerebro no está hecho para jugar con él. Tú sabes que no es cierto pero tu corazón, tu respiración, tu alma, toda tú... no sabe que estás jugando", dice.

Incluso, como vio que una de sus fanáticas le escribió que lloró al verla llorar a ella, le dijo: "A ver Marián, te dedicaré unas lágrimas a ti para que llores más... ahí vamos... Estas lágrimas son para ti", dice en tono dramático y empieza a llorar.

"¿Ah verdad que andamos jugando con las lágrimas? (ríe) Estas son las que me abrieron las puertas en Televisa. Esta facilidad para llorar me abrió las puertas para las telenovelas, lo que agradezco mucho pues una mujer de mi estilo, que no soy rubia y ojos azules... entrar como protagonista no es fácil. Esta oportunidad me la dio Ernesto Alonso pero porque él me decía cosas hermosas".

Carrillo se sinceró sobre este tema al asegurar que si eres morena, es mucho más difícil que puedas obtener un rol protagónico en Televisa.

Tuvo toda la fe en mí pero para todas las que somos morenas no es fácil protagonizar en Televisa... pero pasó por el señor Ernesto Alonso y se abrieron puertas gracias a la lágrima", dijo sin tapujos.

Finalmente, reveló que en su momento le ofrecieron el codiciado papel de la villana de Cuna de Lobos, 'Catalina Creel', para el refrito, sin embargo, confesó por qué lo rechazó.

Me invitaron a hacer 'Catalina Creel' esa sí y me hubiera encantado hacerlo pero no era el momento para mí porque tenía compromisos de trabajo. Les di las gracias pero no lo pude hacer y después supe que lo había hecho la hermosa española Paz Vega, la cual fue la mejor que pudieron haber encontrado".

Fuente: Canal de YouTube de Tlnovelas