Tras practicarse pruebas, Adela Micha revela haber dado positivo a Covid-19

Ciudad de México.- Hoy en día se han confirmado más casos de contagio por Covid-19 en México, el mundo de la farándula no se ha quedado exento de esto, pues recientemente se reveló que la periodista, Adela Micha contrajo el virus.

La comunicadora mencionó, que tenía planeada una entrevista en el teatro, donde se reuniría con varios invitados, no obstante, se realizó la prueba donde primeramente dio negativo, pero por protocolo, tuvo que hacerse una segunda, donde dio positivo.

Yo por protocolo me hice una prueba de covid el lunes y salió negativa, pero por protocolo me hice una prueba el día de hoy, no porque iba a ver a Arturo, por Fato y por ustedes, etc, iba a estar el gobernador también ahí".