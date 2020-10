VIDEO: ¿Verónica Castro y Ana Gabriel tuvieron romance? Internet dice que sí

Ciudad de México.- Hace apenas unos meses, Verónica Castro fue vinculada sentimentalmente a Yolanda Andrade, siendo esta última quien confesó que mantuvieron un romance secreto.

Pese a esto, la cantante lo negó rotundamente iniciando todo un pleito con la conductora. De esta manera, un rumor similar acaba de surgir en Twitter, el cual apunta a un amorío entre ‘La Vero’ y Ana Gabriel.

Todo esto inició con una teoría sobre que la canción Simplemente amigos habla en realidad sobre un amor LGBT entre dos mujeres. No pasó mucho tiempo para los usuarios encontraran un video que refuerza esto.

Ya que encontraron mis otros tweets, dejaré esto por aquí mientras me retiro lentamente pic.twitter.com/VNlXzmVh0Q — J. (@jamonlaferte) October 29, 2020

Se trata de un clip en el que Ana Gabriel canta el famoso tema frente a Verónica y llama la atención la manera tan amorosa en la que se tratan, como si la dolida letra fuera dedicada a la madre de Cristian Castro.

Cabe recordar que ambas se conocieron en 1988, cuando la actriz tenía 36 años y la cantante 33. Y según las nuevas teorías, fue ahí que iniciaron un intenso romance que en aquel momento no podían destapar.

De esa manera, la intérprete escribió uno de los mayores éxitos de su carrera, Simplemente Amigos para expresar ese amor prohibido.

Verónica Castro habría terminado con la relación, pues no quería hacerla pública por miedo a las críticas de la sociedad, para no poner en peligro a su hijo Cristian Castro y para no destruir su carrera.

bueno ya que la ana gabriel esta en tendencia porque se comía a la veronica castro pues give me some views pic.twitter.com/JD6Sl010YZ — ane | THOBM SPOILERS (@riquxlmemajo) October 29, 2020

