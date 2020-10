¡A un lado Marjorie! Julián Gil lleva a su novia, Valeria Marín, de vacaciones a Turquía

View this post on Instagram

Ya sea un cafeu0301 o un u201cTurkish Teau201d pero contigo siempre mi cou0301mplice ud83cuddf9ud83cuddf7 - No podriu0301a estar mau0301s agradecida de poder recolectar estos momentos. Con sus nuevas normalidades pero feliz de poder vivir esto contigo. - #VacationsMood