¿Atala Sarmiento? Televisa vetó de 'Hoy' a exconductora de 'Ventaneando' por esta dura razón

Ciudad de México.- A través de una transmisión en vivo, Martha Figueroa y la exconductora del programa Hoy Maca Carriedo revelaron algunos secretos de cuando grababan Intrusos en Televisa y criticaron a la expresentadora de Ventaneando, Aurora Valle, además de revelar por qué no se quedó en el matutino.

Luego de que Maca revelara que la despidieron de Intrusos y que Aurora sí le hizo un comentario homofóbico totalmente fuera de lugar, Martha comentó que si no hubiera sido por un incidente con Valle, ella no hubiera estado en el programa Hoy.

Comentó que en ese entonces se puso a disposición del productor Reynaldo López, sin embargo, él le dijo que ya había contratado a Aurora Valle como encargada de los espectáculos.

Gracias a Boris yo estoy en 'Hoy'. Yo me le ofrecí a Reynaldo López, que por favor y me dijo que no, que ya tenían a Aurora Valle quien se encargaría de los espectáculos con Álex Kaffie".

Sin embargo, su suerte cambió ya que, según dijo Martha, Aurora no le caía bien al elenco del matutino.

De repente me hablan que siempre sí, pues resulta que siempre no se quedó Aurora porque a algunos personajes en 'Hoy' no les gustaba que entrara Aurora".

Maca interrumpió con otro ataque a la periodista de espectáculos.

¿Pues esque cómo les iba a gustar? ¿Cómo les va a gustar que alguien que te ha chin.. toda tu vida esté en tu programa? También...", dijo Maca haciendo alusión a su trabajo en 'Ventaneando'.

Martha, quien ahora continúa en la parte de espectáculos y está al frente de Con Permiso con Pepillo Origel, dijo:

El caso es que yo creo que Boris hace buen periodismo, hace cosas padres, pero pues no estaba bien con los conductores y me llamó a mí Reynaldo. Entré de panzazo al último. Yo iba lunes, miércoles y viernes. Y Kaffie martes y jueves".

"Fue muy buena época la verdad, hicimos un equipo chido", dijo Maca, a lo que Figueroa respondió evidenciando la salida de Maca del matutino, la cual por mucho tiempo se especuló había sido un despido:

Se fue Reynaldo, vino Magda y Maca ya no se quedó. Se fue a hacer otros proyectos, ahora sí que terminó un ciclo", dice entre risas.

Además, ambas conductoras defendieron al programa de las críticas, asegurando que pese a lo que digan todos, sigue siendo el matutino más visto de toda la televisión mexicana.

A mí me choca que hagan menos 'Hoy'. Todo lo que hago hoy es porque estuve en ese lugar porque a la semana mi vida ya era otra y me dio y me da hasta este momento para tener mucho más trabajo", dijo Maca.

"Hay personajes en Hoy que no les gusta Hoy y que van porque es un gran escaparate, plataforma y les pagan muy bien, por eso van. A mí sí me encanta Hoy. Yo sí me la paso muy bien. Es uno de los programas más vistos en la televisión y eso es un gran éxito, independientemente de que se les haga bonito, feo, tonto, trillado. Es el lugar en el que debes estar si estás en la tele", finalizó Martha.

