¡Atrapadas! Tormenta 'Gamma' arruina vacaciones de Sherlyn y Bárbara de Regil

Cancún, Quintana Roo.- La famosas Bárbara de Regil y Sherlyn eligieron un mal momento para viajar a Tulum y Cancún, respectivamente, pues esta mañana el mal tiempo les impidió disfrutar de las hermosas playas.

Y es que la tormenta tropical 'Gamma' tocó tierra en Quintana Roo con vientos máximos de 110 kilómetros por hora y rachas de hasta 140, lo que provocó que la protagonista de Rosario Tijeras cancelara una clase de cardio que transmitiría en vivo a través de Instagram.

Salí muy contenta para darles esta clase a las 11 de la mañana, pero Cancún me sorprendió con huracán, no la puedo dar, el internet no está bueno. Vean esto, todo está empapado, esto está fuerte”, escribió De Regil.