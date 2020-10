Claudio Yarto decide hablar sobre la relación del grupo Caló con Bobo Producciones

Ciudad de México.- El cantante, Claudio Yarto, mediante una entrevista habló de la relación de grupo Caló con Bobo Producciones, al informar que tendrán un concierto especial por sus 30 años, pero sin la empresa de los Borovoy.

Y es que durante estos últimos meses, Bobo ha estado envuelto en polémica debido a la salida de muchos talentos, así como de empleados que han decidido tomar acciones legales en contra de ellos.

Por su parte, Yarto fue muy claro al decir que Ari tiene carta abierta con ellos, sin embargo ahora no hay trabajo por lo que se encuentran libres de trabajar donde ellos quieran, pero en buenos términos.

Ari tiene una carta abierta con nosotros para trabajar siempre, no estamos ya en la oficina con ellos por lo mismo, porque no hay forma de que tengas a la gente retenida si no hay opciones de trabajo”, declaró.