Consuelo Duval revela que ya había preparado su testamento tras dar positivo a Covid-19

Ciudad de México.- La actriz, Consuelo Duval, mediante una entrevista para el programa de Gustavo Adolfo Infante, De Primera Mano, confesó que ya había preparado su testamento, tras dar positivo a Covid-19.

Lo hice antes, desde que nos pusimos en riesgo dije: 'si me agarra el bicho y me lleva a los brazos de papá Dios, mi testamento'... Todo lo puse en orden, a la gente que amo le hice saber cuánto la amo y ya, pero aquí estoy, yo creo que Diosito me va a dar muchas oportunidades más", mencionó.

Y es que ahora al fin ya está libre de la enfermedad, sin embargo al enterarse pensó lo peor, pues fueron momentos de angustia los que ella y su familia vivieron.

¡Qué chin..! Qué Dios me los bendiga, no dejen de usar el tapabocas por favor. Era una enfermedad a la que le tenía terror y me alcanzó, y me quedé como paralizada un ratito... Aparte la chava que me mandó el resultado puso: 'Lo siento mucho' y ahí sentí como que las patitas se me doblaban y luego decía: 'positivo' y luego decía: 'carga viral muy alta'", dijo.