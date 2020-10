Destrozada y con deuda millonaria, Grettell Valdez confirma muerte de su padre y así lo despide

View this post on Instagram

Fuiste un gran guerrero luchando hasta el u00faltimo momento. Para mu00ed es muy complicado dejarte ir, fuiste mi padre en toda la extensiu00f3n de la palabra, nunca dejaste de cuidarme y amarme, gracias por enseu00f1arme que la vida siempre se vive con amor , crecu00ed admiru00e1ndote y tu00fa fuiste quien me motivu00f3 a lograr mis sueu00f1os y ser lo que ahora soy, tu talento en el escenario fue mi mejor ejemplo, te amo me vas hacer mucha falta, pero su00e9 que nos volveremos a ver u2728 Agradezco Infinitamente sus muestras de amor incondicional para mu00ed y mi familia, no saben que lindo se siente leerlos dando puro amor en este momento tan duro. u00a1LOS AMO!